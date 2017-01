C's atribueix a la pressió de la CUP que Puigdemont no vulgui repetir presidència

El portaveu de C's al Parlament, Carlos Carrizosa, va reaccionar ahir a les paraules del President de la Generalitat, que dijous va dir que creu que d'aquí a un any ja no mantindrà el càrrec i que no té intenció de presentar-se a les properes eleccions catalanes. «Seguim amb un Govern inestable i ens sembla normal que Puigdemont no vulgui continuar en aquesta inestabilitat permanent, que no li permet ni tan sols assegurar que acabarà el 2017 com a President de la Generalitat», va dit Carrizosa, que va afegir que Puigdemont és ara mateix «presoner d'un partit antisistema i no té marge de maniobra».

Per a C's, que la CUP «qüestioni de nou» l'aprovació dels pressupostos del Govern és un signe més de la «inestabilitat» que provoquen els anticapitalistes en Puigdemont. Segons Carrizosa, C's aposta més per un canvi de rumb de l'Executiu i del President que no pas per noves eleccions.