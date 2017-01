Echenique defensa que Iglesias integrarà la resta de llistes si guanya

El secretari d'Organització de Podem, Pablo Echenique, va defensar que, si les bases voten de nou Pablo Iglesias com a secretari general, la voluntat del candidat és integrar la resta de llistes, de la mateixa manera que si emergís un altre lideratge, els altres es posarien al seu servei. Echenique es va manifestar així a València, on va assegurar que «és fonamental buscar la unitat» perquè és el que demanen les bases, encara que veu legítim que hi hagi més candidatures, i va remarcar que «tots» són «imprescindibles».

El dirigent de la formació lila va participar a València en l'acte de la Ruta #AtarseLosCordones, amb la qual està recorrent el país, i que pretén recollir el pols de les bases i dirigents de Podem al País Valencià per generar un banc de propostes «que tothom pugui utilitzar» dins del partit. Per les preguntes dels periodistes, el número tres de Podem va defensar que «més enllà dels lideratges», Iglesias ha estat el secretari general de Podem en un moment d'«assoliments històrics» i «aliances històriques a l'espai del canvi» i va considerar que «des d'aquí és des d'on cal afrontar el debat».

Echenique va plantejar que la iniciativa de la Ruta es va iniciar «abans que comencés el debat» entre els corrents pablistes i errejonistes i el seu objectiu és arribar a tota l'organització, per la qual cosa no creu que hi hagi «cap dubte» sobre la seva motivació, davant de les possibles crítiques dels errejonistes.