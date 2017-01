Mendia creu que al PSOE «es palpen» les ganes que hi hagi més d'un candidat

La secretària general dels socialistes bascos, Idoia Mendia, va assegurar que en les converses amb la militància sobre la crisi del PSOE «es palpa que hi ha ganes que hi hagi més d'un candidat [a la secretaria general] i segurament n'hi haurà».

En una entrevista amb Efe, Mendia va sostenir que la «unitat» en el PSOE no implica que es presenti un únic candidat a les primàries per a la secretaria general, sinó que la cohesió s'ha d'aconseguir després, al congrés federal, amb una executiva que integri «a tothom» i amb la «lleialtat» de tots envers la direcció que resulti escollida. La líder del PSE-EE, federació que va fer costat a Pedro Sánchez fins al comitè federal de l'octubre en què va dimitir, veu ara «molt prematur» pronunciar-se sobre el suport a possibles candidats i va recalcar que els socialistes bascos han estat «sempre, en tot moment, lleials amb el líder» que tingui el PSOE en cada moment. Sobre el seu antecessor al PSE-EE, Patxi López,va assenyalar que no sap si «farà el pas» de presentar-se a les primàries del PSOE. «No m'ha comentat res, hi ha moltes persones molt preparades per poder liderar el PSOE i Patxi n'és una d'elles».

«L'important per als socialistes bascos és el projecte que tinguin aquestes persones que facin un pas al capdavant», va apuntar la dirigent basca, sense pronunciar-se per cap dels candidats que es manegen, inclosa la secretària general andalusa Susana Díaz.