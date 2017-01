Moscou viu el Nadal més fred des de feia més d'un segle, amb -29,9 graus

Moscou ha viscut les festes de Nadal més fredes en més d'un segle, amb temperatures que ronden els 30 graus sota zero, la qual cosa ha obligat les autoritats de la capital russa a prendre mesures per evitar congelacions entre els fidels i els vianants. Segons el Centre Meteorològic Fobos, els 29,9 graus que els termòmetres marcaven ahir a la matinada al nord de Moscou van ser l'indicador més baix en un 7 de gener des del final del segle XIX.

A la regió que envolta la capital les temperatures van descendir fins als 32 i 33 graus sota zero, xifres més pròpies de Sibèria que del cor de la part europea de Rússia en aquestes dates.

El dia de les festes nadalenques més fred en els annals de la història dels registres meteorològics en aquest país va tenir lloc el 7 de gener del 1891, quan el mercuri va baixar fins als 34,8 graus.

La capital russa es va llevar ahir amb 29 graus sota zero i les temperatures només van començar a ascendir a partir del migdia (25 graus), encara que a la tarda van tornar al mínim en més de cent anys. Per aquest motiu, l'Ajuntament es va dirigir als moscovites, especialment als més ancians, perquè s'abstinguessin de sortir al carrer o si ho feien, perquè es vestissin adequadament.

També va demanar als conductors que no agafessin el cotxe i que optessin pel transport públic, preferentment el metro, ja que, a causa de les baixes temperatures i el mal estat de les carreteres, augmentava notablement el risc de sinistralitat.

Els moscovites van fer cas de les recomanacions oficials, ja que es podien veure poques persones i cotxes als carrers, amb l'excepció de parcs, centres comercials i, per descomptat, esglésies. La baixada de les temperatures va coincidir divendres a la nit amb la missa del Gall i ahir amb el Nadal ortodox, per la qual cosa les autoritats locals van decidir mobilitzar 130 autobusos perquè els fidels es protegissin del fred davant dels principals temples de la ciutat, en particular la catedral del Crist Salvador. El ministeri de Situacions d'Emergència també va instal·lar unes 200 cuines de campanya als principals llocs d'esbarjo per oferir gratuïtament menjar als vianants, que van fer cua per beure aigua calenta i ingerir el ranxo per entrar en calor.

I el metro va obrir les seves portes la nit de divendres fins a les 2 del matí, mentre que algunes rutes del transport públic van estar en servei fins a les 3 del matí.