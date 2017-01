Almenys 19 persones moren i una trentena queden ferides en dos atemptats suïcides d'EI a Bagdad

Un atemptat suïcida va causar ahir almenys set morts i quinze ferits en un mercat del barri d'Al-Baladiat, a l'est de Bagdad, hores després que l'explosió d'un cotxe bomba matés 12 persones més a la capital iraquiana. El segon atac va ser perpetrat per un terrorista suïcida que va detonar un cinturó d'explosius en un mercat popular, segons va afirmar una font dels cossos de seguretat. L'agència de notícies Amaq, vinculada al grup terrorista Estat Islàmic (EI), va informar que l'atac a Al-Baladiat tenia com a principal objectiu un grup de «xiïtes». Un cotxe bomba va explotar hores abans al barri de Ciutat Sadr, una zona populosa de majoria xiïta també situada a l'est de Bagdad, que va provocar almenys dotze morts i vint ferits. Segons Amaq, l'atemptat, comès a la plaça 83, va ser perpetuat per un suïcida que tenia com a blanc «aquesta reunió xiita», branca minoritària de l'islam, que sol ser blanc dels atacs dels gihadistes.

Dilluns passat van explotar dos cotxes bombes a Ciutat Sadr, un barri populós de majoria xiïta de Bagdad, en dues accions l'autoria de les quals també va ser reivindicada per EI. Un dels cotxes bombes va matar 37 persones i va ferir-ne prop de 60 més a les portes d'un mercat i l'altre va ferir diverses persones prop d'un hospital.

Per Cap d'Any, un altre doble atemptat suïcida va causar 28 morts a la capital iraquiana, mentre que els últims dies s'han registrat atacs similars en altres punts del país. La vigorització dels atemptats a l'Iraq ha coincidit amb el començament d'una nova ofensiva de l'exèrcit iraquià per arrabassar a EI la ciutat de Mossul, capital de la província de Nínive (situada al nord) i principal feu dels radicals al país. Ahir EI va abandonar posicions d'Al-Raqqa.