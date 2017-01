ERC guanyaria les eleccions al Parlament de Catalunya amb 37 escons, 10 més que el PDeCAT, que n'aconseguiria 27, segons un sondeig de GAD3 que va fer públic La Vanguardia dissabte a la nit. Ciutadans (C's) se situaria en tercer lloc amb 24 diputats, el PSC en quarta amb 15, Catalunya Sí que Es Pot n'aconseguiria 14 i el PP n'obtindria 13. D'aquesta enquesta, en destaca el retrocés de la CUP, que perdria 5 dels seus 10 diputats actuals. ERC va reaccionar ahir amb prudència davant les enquestes que la situen com a vencedora en unes futures eleccions i va insistir que ara com ara el seu horitzó és el referèndum.

A més dels percentatges electorals, el sondeig, fet entre el 2 i el 5 de gener, també oferia altres dades interessants com ara la confirmació de la majoria aclaparadora a favor de la celebració d'un referèndum d'independència. En concret, el 76,6 % dels enquestats és partidari de convocar el referèndum, mentre que el 19,7 % s'hi oposa. Entre els proreferèndum, l'opció guanyadora és la de la consulta pactada amb l'estat, que obté el 59, 1 % dels suports enfront de l'opció unilateral. D'altra banda, l'enquesta també va fer públic que té molt més suport popular la candidatura convergent de Carles Puigdemont (35 %) que no pas la d'Artur Mas (10, 3 %), davant d'altres com la de Santi Vila (3, 9 %).