El Govern avança cap a la monitorització en temps real de Rodalies

La Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat ha adjudicat a l'empresa Sopra Steria Espanya el contracte d'assistència tècnica per seguir el posicionament de trens en temps real i recollida de dades de l'operativa del servei de Rodalies, operat per Renfe, ha informat en un comunicat aquest dilluns.

Els treballs, adjudicats per 581.998,99 euros més IVA i amb un termini d'execució de 24 mesos --prorrogables a 24 més--, consisteixen a realitzar un seguiment del servei ofert actualment per Renfe a través de la detecció en temps real de les hores d'arribada i sortida de les estacions i avaluar el retard que porta l'expedició en comparació dels horaris establerts.

La xarxa de Rodalies de Catalunya està integrada per uns 260 trens que donen servei a 201 estacions, de les quals 13 estan soterrades, mentre que la resta es troben situades en superfície.

Per a això, s'instal·laran en els trens uns dispositius, de tipus 'smartphone' o pastilla, dotats amb un sistema GPS i interfície 'bluetooth', i a través de la comparació de dades en temps real de posició i velocitat dels trens obtinguts pel GPS amb les dades de geolocalització de les estacions es podran detectar les hores de sortida i arribada de cada expedició a les estacions situades en superfície.

En el cas de les estacions soterrades, on no arriben els senyals de GPS, la detecció d'arribades i sortides es farà a través d'emissors de senyal 'bluetooth' situats en els extrems de cada via, i les dades de posició i velocitat en temps real es transmetran via 3G i 4G a un sistema central.

Aquest sistema central identificarà la posició de cada tren, avaluarà possibles retards i permetrà monitorar la qualitat del servei, i alhora calcularà les hores previstes d'arribada a les estacions i les posarà a disposició de sistemes d'informació a l'usuari.