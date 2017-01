La intensa onada de fred deixa més de 20 morts a Europa

Una intensa onada de fred recorre gran part d'Europa i ha causat en els últims dies més de 20 morts a països com Itàlia, Polònia, Turquia, Grècia i fins i tot Rússia, on aquest cap de setmana s'han registrat temperatures no vistes des de fa més de un segle.

Itàlia, que va registrar vuit morts dissabte per baixes temperatures, seguia aquest diumenge en estat d'alerta per l'onada de fred que afecta tot el territori, amb especial intensitat al centre i sud del país, on les comunicacions per carretera i tren pateixen les conseqüències.

Durant la jornada d'aquest diumenge es preveu que continuïn les baixes temperatures i que els fenomens meteorològics adversos, amb nevades ja menys intenses que dissabte, comencin a remetre, segons la Protecció Civil, que recomana a la població que només emprengui trasllats si és imprescindible .

A la capital, Roma, la temperatura al migdia era de tan sols dos graus centígrads i, sota un cel cobert, la sensació de fred és més gran per les ratxes de vent, una situació que va mantenir congelada l'aigua a part d'algunes de les fonts més conegudes, com les de la plaça Navona, la Fontana de Trevi o la de Plaça Barberini.

A Polònia s'han registrat temperatures de fins a menys 25 graus centígrads, un fred intens que ha costat ja la vida almenys a 10 persones durant els últims dies, segons ha informat avui el Centre de Seguretat del Govern polonès.

Després d'aquestes morts, el nombre de morts a Polònia per fred des de novembre ascendeix a 55, xifra a la qual cal afegir altres 24 morts per inhalació de monòxid de carboni emès per les estufes que feien servir per escalfar-se.

A Alemanya, les nevades i la presència de gel en carrers i carreteres han posat en escac àmplies zones del país, on hi ha hagut diversos accidents com a conseqüència de les condicions meteorològiques, segons la policia.

L'Institut del Clima Alemany (DWD) va advertir que continuarà el gel als carrers en algunes parts de l'oest i del centre del país i va recomanar als ciutadans no sortir de casa en la mesura del possible.

A la part europea de Rússia aquests dies les temperatures han caigut per sota dels 30 graus sota zero. Ahir a la nit, a la ciutat de Klin, a uns 100 quilòmetres al nord de Moscou, els termòmetres van mostrar una temperatura mínima de 35,9 graus sota zero.

A Moscou aquest dissabte es van registrar 29 graus sota zero, la temperatura més baixa en un 7 de gener a més de cent anys.

Les autoritats moscovites no han considerat necessari suspendre les classes a les escoles, però els alumnes de primer a quart grau podran quedar-se a casa si així ho decideixen els seus pares.

Diumenge prop de 12.000 persones es van quedar sense calefacció a la ciutat de Krasnogorsk, a l'afores de Moscou, amb temperatures de 25 graus sota zero.

A Grècia l'onada de fred que castiga el país des de fa tres dies, amb temperatures sota zero i fortes nevades, ha deixat fins al moment dos morts.

A les illes de Skópelos, on el nivell de neu caiguda va arribar a un metre, i de Alónisos, on va arribar als dos metres, es va declarar l'estat d'emergència, mentre que la mobilitat en tots dos territoris de l'Egeu central és gairebé impossible.

La segona ciutat del país, Salònica, va patir les conseqüències del temporal, ja que centenars de llars i negocis segueixen sense subministrament d'aigua a causa del gel.

A l'illa de Lesbos va despertar completament nevat al camp de refugiats de Moria, on les ONG es queixen que les autoritats d'Atenes no proveeixen dels mitjans adequats perquè els emigrants puguin escalfar-se; una situació oposada al de Kara Tepé, gestionat per l'ajuntament, on les famílies sí disposen d'estufes.

A Albània dues persones sense llar han mort també per l'onada del fred, mentre desenes de pobles del nord i l'est han quedat bloquejats per la neu.

A Turquia les fortes nevades i les males condicions meteorològiques han obligat la companyia de bandera turca Turkish Airlines a cancel·lar avui i demà 633 vols nacionals i internacionals a Turquia, especialment a Istanbul.

També s'han cancel·lat la gran majoria dels trajectes de vaixells pel Bòsfor, una part vital del transport públic d'Istanbul, atès que les nevades reduïen enormement la visibilitat.

Pel mateix motiu es va tancar aquest estret al tràfic de vaixells de càrrega en les dues direccions dissabte al matí.

La mateixa mesura es va prendre per l'Estret dels Dardanels, però aquesta via marítima ha estat reoberta aquest diumenge, en tornar la visibilitat a nivells normals, mentre que les nevades continuen a Istanbul.

La neu ha també causat nombrosos accidents en diverses autovies de Turquia occidental, causant enormes embussos en bloquejar camione