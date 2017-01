Mínimes sota zero a tot Catalunya, amb rècord de -7,4º a Guixers, al Solsonès

L'onada de fred que plana sobre bona part d'Europa ha afectat de reüll Catalunya, on les temperatures mínimes han caigut per sota dels zero graus a gairebé tota la comunitat, amb una temperatura més baixa de -7,4ºC a Guixers (Solsonès).

Segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) recollides per Efe, la segona temperatura mínima més rellevant ha estat la registrada avui a Alfarràs, amb -7ºC, seguida d'Oliola i Baldomar (-6,8º), Vallfogona de Balaguer (-6,7º), Castellnou de Seana (-6,6º), Prades (-6,6º), Tornabous (-6,4º), Golmés (-6,2º) Algerri (-6,2º).

A Barcelona, la inversió tèrmica ha provocat que la mínima es registrés al costat del zoo de Barcelona, a la part baixa de la ciutat, amb 3º, mentre que a l'Observatori Fabra, situat a Collserola, el registre mínim ha estat de vuit graus positius.

Quant a les màximes, avui s'han registrat a Fornells de la Selva, amb 15,7º, Aldover (15,6), Sort (15,6), la Tallada d'Empordà (15,3), Viladecans (14,6), Alcanar (14,6), Cabanes (14,6), Tarragona (14,6), Torredembarra (14,5) i l'Illa de Buda (14,5).

L'SMC també ha informat que la ratxa màxima de vent s'ha registrat avui a Portbou, amb una ràfega de 87,1 km/h, i que també hi ha hagut molt vent a Roses (66,2 km/h), el Perelló (55,8 km/h), Das-Aeròdrom (45,4 km/h) i Barcelona-Observatori Fabra (38,5 km/h).

Els meteoròlegs han pronosticat que demà augmentarà la nuvolositat ràpidament de nord-oest a sud-est fins a quedar el cel cobert, encara que a partir del migdia els núvols disminuiran fins a quedar el cel serè o poc ennuvolat, excepte a l'extrem nord del Pirineu, que continuarà cobert.

Dimecres s'esperen precipitacions continuades, entre febles i moderades al vessant nord del Pirineu, i a la resta de l'extrem nord de la serralada a partir del migdia.

La cota de neu en aquests sectors rondarà els 1.200 metres, però baixar al llarg de la tarda fins a situar-se en els 800 metres.

La previsió és que s'acumulin quantitats de precipitació poc abundants, encara que en el vessant nord seran abundants, amb entre 20 i 50 litres per metre quadrat, i quantitats molt abundants de neu, que acumularà un mantell d'entre 10 i 40 centímetres per damunt dels 1.300 metres.

A més, durant el matí seran probables les precipitacions a la resta del terç nord i no descarten tampoc en el terç oest, on seran escasses i aïllades, i la cota de neu se situarà en els 1.200 metres, encara que en algunes fondalades es podran veure alguns flocs de neu.