Munté creu que Mas seria un «bon candidat» del PDeCAT en unes noves eleccions

La vicepresidenta del PDeCAT, Neus Munté, ha dit aquest dilluns en una entrevista a TV3 que Artur Mas seria un "bon candidat" del partit en unes noves eleccions al Parlament. Munté ha assegurat que Mas és "un gran actiu i molt vigent" i ha destacat el seu lideratge en la celebració del procés participatiu del 9-N, la seva projecció internacional i la capacitat d'atreure la "transversalitat" del país. La dirigent ha negat que a les files eurodemòcrates hi hagi "preocupació" pel relleu de Carles Puigdemont, que va reiterar fa uns dies que no es presentaria com a candidat a la presidència de la Generalitat. Sense descartar-se de les travesses, Munté ha demanat "no distreure's" amb debats de noms i centrar-se en la "prioritat" del referèndum.

Munté ha ressaltat que la decisió de Puigdemont és "coherent" amb l'encàrrec que se li va donar i que denota que l'actual legislatura és "excepcional". Així, ha afirmat que el president de la Generalitat és "un actiu importantíssim" pel PDeCAT i ha demostrat "gran capacitat de lideratge i de cohesionar" un Govern de colors polítics diferents, alhora que de mantenir l'objectiu del referèndum.

En aquesta línia, la consellera de Presidència i portaveu del Govern ha reclamat "centrar les mirades, esforços i energies" en la celebració de la de la consulta i d'aprovar uns pressupostos per donar resposta a les necessitats del país.

La vicepresidenta del PDeCAT ha assegurat que no ha percebut "preocupació" entre les files eurodemòcrates per la decisió de Puigdemont i pel fet que el partit hagi de triar un candidat a les properes eleccions al Parlament, que ha augurat que seran de caire "constituent". El procés d'elecció del nom es farà a partir de primàries entre la militància, ha recordat.