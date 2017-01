VÍDEO: Una càmera de seguretat va captar l'inici de l'atac a l'aeroport de Florida

Un vídeo del tiroteig divendres passat a l'aeroport de Fort Lauderdale, al nord de Miami, publicat pel portal nord-americà TMZ, mostra com l'atacant va disparar a sang freda a les seves víctimes i va desencadenar el pànic a la terminal. El vídeo d'uns 20 segons de durada ha estat obtingut d'una de les càmeres de seguretat de la zona de recollida d'equipatges de la terminal 2, escenari del succés, i en ell s'observa el moment exacte en què l'autor dels trets , Esteban Santiago, inicia l'atac.

En les imatges es veu els passatgers transitant per l'àrea i després a l'atacant, vestit amb uns pantalons negre, una samarreta de màniga llarga i portant un abric, qui camina per la zona sense despertar sospites. Immediatament, Esteban, un exmilitar que va servir gairebé un any a l'Iraq i que patia trastorns psicològics, extreu una pistola que mantenia amagada de la pretina del seu pantaló i comença a disparar a les persones que es trobaven al seu voltant, mentre altres passatgers presents en el lloc corren a refugiar-se enmig del pànic.

El portal, que en el passat han donat primícies de casos relacionats amb famosos, no ha donat detalls de com va obtenir la gravació.

La difusió del vídeo passa a menys de 24 hores que Esteban Santiago, ex membre de la Guàrdia Nacional a Puerto Rico, faci la seva primera aparició en una cort federal de Fort Lauderdale, prevista per al dilluns i on se li farà lectura dels tres càrrecs que afronta.

Podria ser condemnat a mort

La Fiscalia del Districte Sud de presentar càrrecs contra Santiago per realitzar un acte de violència contra persones en un aeroport internacional, fer servir una arma de foc durant i en relació a un crim violent, i causar la mort d'una persona mitjançant arma de foc. De ser trobat culpable, l'atacant, nascut a Nova Jersey i criat a Puerto Rico, pot ser sentenciat a la pena de mort.

Mentrestant, els investigadors continuen tractant de desentranyar les motivacions que van portar a Santiago a cometre l'atac, en què van morir cinc persones i sis van resultar ferides.

George Piro, agent de l'FBI a Miami, va assenyalar que el jove de 26 anys va triar l'aeròdrom d'aquesta ciutat del sud de Florida, que en un dia normal pot rebre a més de 80.000 passatgers, per provocar el tiroteig, sobre el qual no es ha descartat que sigui de naturalesa terrorista.

Va volar amb una pistola semiautomàtica

Segons documents judicials, Santiago va adquirir un bitllet d'anada a Anchorage (Alaska), on residia, i va volar fins Minneapolis, per després pujar a un altre avió amb destinació a Fort Lauderdale, amb una pistola semiautomàtica de 9 mil·límetres i dos carregadors al interior de l'única maleta que va facturar. Un cop a terra, va recollir la seva maleta, va anar al bany per carregar la seva arma, va sortir i va disparar a la primera persona que va veure, per després continuar l'atac, disparant al capdavant de les víctimes, fins a buidar tota la munició que contenia, després la qual cosa es va lliurar a les autoritats.

Familiars i amics han confirmat a l'FBI que pocs després de tornar de l'Iraq, on va estar destacat 10 mesos, Santiago va començar a patir transtorns psicològics, davant el que li van recomanar acudir a especialistes.

El novembre passat, va acudir a una oficina de l'FBI a Anchorage (Alaska) i va dir que el Govern dels EUA controlava la seva ment i l'obligava a veure vídeos del grup gihadista Estat Islàmic (EI)