Una banda admet que explotava una menor sexualment a la N-II

Una desena d'integrants d'una banda d'origen búlgar va reconèixer que obligaven joves compatriotes, entre elles una menor, a exercir la prostitució a la carretera N-II, en el judici que va començar ahir a l'Audiència de Girona.

La fiscal demana per al principal responsable del grup 42 anys de presó i multa de 16.320 euros pels delictes de pertinença a organització criminal, tràfic d'éssers humans amb finalitats sexuals, el mateix delicte però sobre menor d'edat i prostitució coactiva. Per a altres acusats sol·licita penes de 41, 39 i 20 anys de presó i multes entre 10.500 i 19.000 euros, i per a la resta, que exercien de controladors o conductors, demana 19 anys i multa de 5.280 euros.