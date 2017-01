Junqueras diu a Santamaría que hi haurà referèndum amb o sense pacte

La reunió entre el vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, i la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría ha durat poc més de dues hores, però ha acabat sense cap acord concret i amb postures enrocades sobre el referèndum. Després de la trobada, Junqueras ha comentat a la premsa que ha traslladat a la vicepresidenta que a Catalunya s'hi celebrarà el referèndum tant si l'Estat s'avé a pactar-lo com si no vol acordar-lo. Santamaría, però, ha reiterat a la sortida que el govern espanyol no vol ni parlar-ne de la qüestió. De la resta dels 45 punts pendents que estaven sobre la taula, la reunió no ha pogut desembocar en cap acord concret ni de gran transcendència. La vicepresidenta, de fet, ha animat al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, a assistir a la Conferència de Presidents a la que no vol anar perquè, segons ha dit, allà es tractaran alguns dels punts més destacats del llistat, donat que creu que "afecten també a la resta d'Espanya".