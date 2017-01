El Kremlin afirma estar «cansat» de les acusacions dels EUA de ciberatcs

El Kremlin es va declarar ahir «cansat» de les acusacions dels Estats Units contra Rússia pels suposats ciberatacs russos per influir en els resultats de les eleccions presidencials nord-americanes. «Estem bastant cansats de les acusacions. Això recorda, efectivament, una caça de bruixes en tota la seva magnitud», va dir a la premsa Dmitri Peskov, el portaveu del Kremlin. Va recordar que els EUA ja va viure «caces de bruixes» en altres períodes de la seva història, però després van arribar etapes en què els seus dirigents eren més sensats i partidaris del diàleg, en clara al·lusió al president electe, Donald Trump.

Peskov va insistir que l'informe publicat el 6 de gener, en què les agències d'intel·ligència dels EUA asseguren que el president rus, Vladímir Putin, va ordenar influir en les eleccions d'EUA amb ciberatacs, no aporta cap evidència.

«Des del nostre punt de vista, avui segueixen sonant acusacions absolutament gratuïtes i sense cap fonament», va subratllar. El portaveu del Kremlin va considerar que les acusacions són més pròpies d'aficionats que de professionals dels serveis secrets, que van denunciar que Rússia també va recórrer a la propaganda i la desinformació per interferir en el procés electoral.

D'altra banda, va declinar opinar sobre les reaccions de Trump sobre els suposats ciberatacs russos, polèmica que el president electe va titllar de «caça de bruixes» orquestrada pels seus adversaris. Trump va assegurar que no hi ha «evidències» que els ciberatacs influïssin en el resultat dels comicis, encara que va reconèixer per primera vegada que Rússia i Xina, així com altres països o grups, estan tractant «constantment» de violar la seguretat dels sistemes cibernètics dels EUA.