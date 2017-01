L'entrada d'immigrants a Melilla es redueix a la meitat durant el 2016

L'any passat van arribar a Melilla 3.872 immigrants, el 58 % menys respecte als 9.126 del 2015, en gran mesura pel menor nombre de refugiats sirians, segons va informar el delegat del govern a la ciutat, Abdelmalik El Barkani. Tot i això, «la pressió no ha disminuït», va advertir el delegat en declaracions als periodistes. El Barkani va indicar que els últims dies la tanca fronterera amb el Marroc ha registrat «una gran pressió», tot i que la col·laboració de les autoritats marroquines amb la Guàrdia Civil ha evitat els intents de salt per accedir a Melilla. Així mateix, va destacar que està a punt de començar l'última fase d'obres de millora al pas fronterer de Farhana, «en uns vuit o nou dies probablement», per la qual cosa s'estudiarà si es tanca o no l'accés, per agilitzar els treballs.