La maleta que ha fet desallotjar Sants s´ha trobat a cotxeres i s´ha retornat

La maleta sospitosa que ha obligat a desallotjar l´estació de Sants durant prop d´una hora aquest dimarts a la tarda s´ha trobat, en realitat, en un tren que ja no era a la instal·lació, sinó a cotxeres, segons ha explicat el conseller d´Interior, Jordi Jané. Ha estat un cop allà quan els tècnics d´Adif que feien la revisió final del tren han detectat el paquet, i han decidit retornar-lo a l´estació, segons el mateix conseller. Sembla que el viatge de tornada, l'hauria fet en taxi. Un cop la motxilla ha arribat a l´estació ha estat quan s´ha avisat els Mossos d´Esquadra, que han ordenat el desallotjament de la instal·lació perquè els artificiers del Tedax poguessin determinar si hi havia perill o no.

El conseller ha explicat que "per sort" s´ha tractat d´una falsa alarma, però ha demanat a Adif que un fet com aquest no torni a passar. "Quan es veu que hi ha una maleta que ha quedat allà, demano que no es torni la maleta on hi ha molta gent, com l´estació de Sants", ha dit Jané.

El conseller també ha anunciat que aquest dimecres els Mossos d´Esquadra es posaran en contacte amb els responsables d´Adif "perquè fets com aquest en un futur no es tornin a donar". "No portem a un lloc on hi ha persones una maleta sospitosa que ja no estava en aquell lloc", ha demanat Jané.

Cal recordar que aquesta és la segona vegada en mig any que s´ha de desallotjar l´estació per la presència d´un paquet sospitós. En aquella ocasió la maleta es va detectar en un tren internacional procedent de París.