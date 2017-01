Mor el sociòleg i filòsof polonès Zygmunt Bauman als 91 anys

El sociòleg i filòsof polonès Zygmunt Bauman va morir ahir als 91 anys d'edat a la ciutat anglesa de Leeds, segons va informar el diari Gazeta Wyborzca, que inclou Bauman, guanyador del premi Príncep d'Astúries de Comunicació de l'any 2010, entre els intel·lectuals «clau per entendre el segle XX».

El creador de l'anomenat concepte de la «modernitat líquida» va morir «a casa seva a Leeds, al costat de la seva família», segons va publicar a la seva xarxa social la també sociòloga polonesa Aleksandra Kania, que va col·laborar amb Bauman en diferents ocasions.

El polonès Zygmunt Bauman treballava com a sociòleg i professor emèrit de Sociologia a la Universitat de Leeds des de fa més de trenta anys, i va caracteritzar la seva obra per una visió crítica de la societat postmoderna i globalitzada.

Bauman va néixer a Poznan, Polònia, el 19 de novembre de l'any 1925, en el si d'una família jueva. El 1939, Bauman es va traslladar amb la família a la Unió Soviètica fugint dels nazis i, més tard, després de allistar-se a l'Exèrcit polonès en el front rus, va tornar al seu país, on durant anys va impartir classes de Filosofia i Sociologia a la Universitat de Varsòvia.

Quan tenia l'edat de dinou anys, Bauman es va afiliar al Partit Comunista, al qual va estar adscrit fins a l'any 1967, i durant tres anys va servir en l'anomenat «exèrcit interior», que era la força encarregada de «reprimir el terrorisme a l'interior del país».

Durant un total de 15 anys, Bauman també va patir la persecució dels serveis secrets polonesos, va ser expulsat de la universitat on feia classes i també sotmès a la prohibició de publicar per part del règim comunista.

En el transcurs d'una purga antisemita el 1968, tant ell com la seva dona, Janina, van perdre la feina a Polònia, i es van veure obligats a exiliar-se a Israel, on va començar a impartir classes a la Universitat de Tel Aviv.

Després d'exercir com a professor de Sociologia als Estats Units i també al Canadà, l'any 1971 es va traslladar a Anglaterra per ser professor a la Universitat de Leeds, on va exercir a partir d'aquell moment i on actualment era professor emèrit.

Al llarg de la seva carrera com a escriptor, que va iniciar en els anys cinquanta, Bauman va desenvolupar una sociologia crítica i emancipadora en què ha tocat diferents temes com ara les classes socials, el socialisme, l'Holocaust, l'hermenèutica, la modernitat i la postmodernitat, el consumisme o la globalització, entre d'altres.

Entre les seves obres destaquen: La modernitat líquida (2004), Amor líquid: sobre la fragilitat dels vincles humans (2005), Europa, una aventura inacabada (2006), Ètica postmoderna (2006), Temps líquids (2007), Vida de consum (2007) i Llibertat (2008).

En el seu últim llibre, Viure amb el temps prestat, que Bauman va publicar l'any 2009, analitza l'estat actual i els reptes als quals s'enfronta un món globalitzat en el qual tot, la naturalesa i l'ésser humà, sembla haver-se convertit en mercaderia i els éssers humans són mers consumidors.

Entre altres premis i reconeixements que ha rebut al llarg de la seva carrera, Bauman va ser guardonat amb el premi Amalfi de Sociologia i Ciències Socials (1992) i el Theodor W. Adorno (1998).