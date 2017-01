Els populars esperen que els pressupostos de l'Estat s'aprovin «aviat»

El Partit Popular espera que els pressupostos generals de l'Estat s'aprovin com més aviat millor, fins i tot, «si pogués ser», el primer trimestre d'aquest any, i que es tirin endavant amb el màxim consens possible. El seu vicesecretari de Comunicació, Pablo Casado, va subratllar que el PP parlarà amb el seu soci «preferent», Ciutadans, però també ho farà amb el PSOE, així com amb el PNB i Coalició Canària, per buscar el consens necessari per tirar endavant els comptes.

Va recordar que en la tramitació dels comptes ja no és necessària la majoria absoluta i n'hi ha prou amb un empat de vots per fer-la possible, perquè amb l'empat -la meitat d'escons, 175, a favor, i els mateixos en contra- decaurien les esmenes a la totalitat. Aquest empat seria possible si Ciutadans, Coalició Canària i el PNB votessin en contra de les esmenes a la totalitat, encara que el PSOE, com ja ha anunciat, presenti la seva i doni suport amb la resta de l'oposició a la retirada inicial dels comptes.

Casado va posar data a l'aprovació desitjada dels pressupostos, el primer trimestre de l'any, però després va dir que el que vol dir el partit és que espera que s'aprovin «com més aviat millor» per donar certesa a l'economia.