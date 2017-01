Prohibeixen la fabricació i distribució del burca al Marroc

Les autoritats marroquines han començat a prohibir la fabricació i la venda del burca, peça que cobreix tot el cos i que els islamistes més radicals imposen habitualment a les dones. La decisió es deu a raons de seguretat, ja que delinqüents han utilitzat aquesta peça, que es ven per uns 5 euros, per perpetrar els seus crims.

La mesura serà aplicada a tot el país i les autoritats la van comentar als sastres i venedors de forma verbal, com a Casablanca i Tànger, encara que a Taroudant ho van fer per escrit. El ministeri d'Interior va advertir als fabricants que, en cas que no retirin dels seus magatzems aquestes peces en les properes 48 hores, les autoritats confiscaran el producte.