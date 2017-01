Els sindicats convoquen una vaga a l'educació pública per al 9 de febrer

Els sindicats representats a la Taula Sectorial de l'Ensenyament han convocat una jornada de vaga en l'ensenyament públic de Catalunya per al 9 de febrer perquè asseguren que la Generalitat no accepta les reivindicacions de tornar a les condicions laborals del 2010. Els representants dels sindicats USTEC, CCOO, UGT i el Sindicat de Professors de Secundària Aspec-sps han coincidit a asse-nyalar en roda de premsa conjunta com a reivindicació bàsica un increment de 80 milions d'euros en el pressupost d'ensenyament, amb la qual cosa es cobririen 6.000 llocs de treball de docents, que podria reduir dues hores l'horari lectiu tant a primària com a secundària.

El representant d'USTEC Ramon Font va afirmar que estarien disposats «a acceptar una reducció inicial d'una hora en l'horari lectiu, mentre es negociés un calendari raonable per a la reducció de l'hora restant» fins a arribar a les 18 hores a secundària i a les 23 a primària vigents el 2010. Altres reivindicacions són cobrir les substitucions de tot el personal des del primer dia en tots els casos des de l'1 de setembre, la reducció de dues hores lectives en els més grans de 55 anys i la paga del mes de juliol als substituts, ha explicat Font.

La representant de CCOO, Marta Tejedor, va afirmar que «el govern de la Generalitat ha demostrat que l'educació no és una prioritat en deixar d'invertir des del 2010 més de 5.300 milions d'euros, amb la qual cosa ha passat a destinar el 2,4% del PIB, mentre que en aquell moment hi destinava el 3%». Els sindicats també reivindiquen la retirada del pla pilot de nomenaments i de la definició de perfils de llocs de treball específics, que no es tanquin aules d'ensenyament públic, la reducció de ràtios i que l'oferta pública sigui suficient per garantir l'estabilitat del personal interí.

La convocatòria de vaga va precedida d'un calendari de mobilitzacions entre els dies 16 i 20 de gener, coincidint amb el debat de pressupostos al Parlament, que culminaran el dijous 26 de gener amb mobilitzacions a tot el territori català, va explicar la representant d'UGT Laia Martí. Segons com evolucioni la negociació amb la Generalitat, que ha convocat entre aquestes dates una reunió de la Taula Sectorial d'Ense-nyament, «el calendari de mobilitzacions i la convocatòria de vaga es mantindran o no», va admetre.