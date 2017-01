Sturgeon descarta un referèndum a Escòcia durant aquest any

La ministra principal del Govern escocès, Nicola Sturgeon, va descartar ahir convocar un segon referèndum sobre la independència d'Escòcia aquest any, tot i que està preparant legislació per tal de portar a terme la consulta.

«No hi haurà un referèndum d'independència el 2017, no crec que ningú pensi que aquest serà el cas», va manifestar la líder del Partit Nacionalista Escocès (SNP) en una entrevista a la cadena regional STV. Després de la victòria del Brexit al referèndum britànic del 23 de juny, Sturgeon va avisar que és «altament probable» que el seu Executiu convoqui un nou plebiscit de secessió -després de perdre el primer el 2014- si el Govern del Regne Unit no defensa els interessos d'Escòcia en la negociació amb Brussel·les per a la sortida de la Unió Europea (UE).

A diferència d'Anglaterra i Gal·les, i coincidint amb Irlanda del Nord, els escocesos van votar per una àmplia majoria -el 62% enfront del 38% - a favor de continuar a la UE. L'Executiu escocès, que governa amb majoria parlamentària, ha sotmès a consulta un esborrany de projecte de llei que li permetria organitzar un referèndum si arriba a la conclusió que la independència és l'única manera d'assegurar un lloc per a Escòcia a Europa.