Troben fotos de contingut sexual de la Nadia Nerea a l'ordinador dels seus pares

Els Mossos d'Esquadra han trobat imatges de la Nadia nua en una de les memòries USB del seu pare, Fernando Blanco, que és a la presó provisionalment. Arran de la nova revelació del cas, el magistrat d'instrucció número 1 de la Seu d'Urgell ha citat Blanco i la mare de la nena, Margarita Garau, perquè les fotografies podrien constituir un delicte «de pornografia infantil, així com d'exhibicionisme i provocació sexual». Els Mossos investiguen des de principi de desembre els pares de la Nadia, d'onze anys, per un suposat delicte d'estafa i per lucrar-se amb els donatius que havien de servir per tractar la malaltia de la nena.

El jutge té clar que la troballa no és una simple sospita, sinó que les imatges «són la constatació i l'evidència de clars d'indicis objectivats de participació del pare en delictes de provocació i explotació sexual» i ha autoritzat, a més, l'escorcoll de 13 memòries, 7 targetes de memòria, 3 discos durs i més material informàtic que encara no s'ha analitzat. La Unitat Territorial d'Investigació del Pirineu Occidental del cos de Mossos d'Esquadra va lliurar ahir al magistrat les imatges amb contingut sexual en què apareix la nena.

Els pares hauran de donar explicacions sobre les fotografies al jutge, que els ha citat per a divendres. La primera a declarar serà la mare, que ho farà a les 10 del matí i s'haurà de desplaçar fins a la Seu d'Urgell des de Mallorca, on viu des que es va destapar l'estafa. Una hora més tard ho farà el pare, que sortirà de la presó per fer la declaració.

Fernando Blanco està empresonat des del 7 de desembre, quan va ser detingut pels Mossos d'Esquadra per ordre del jutge titular del Jutjat número 1 de la Seu d'Urgell, després, suposadament, de preparar la fugida de la família i d'haver eludit un control policial. La mare també va ser detinguda hores després però va ser posada en llibertat perquè tingués cura de la menor. El jutge va retirar la custòdia de la nena als pares i actualment se'n fa càrrec una germana de Garau, amb qui ara resideix a Mallorca. La mare té un règim de visites a la seva filla. En l'escorcoll al domicili de la família a Organyà, els Mossos van trobar 1.845 euros en efectiu, 32 rellotges de gamma alta valorats en 50.000 euros, un estilogràfica, un ordinador, tres tauletes electròniques i tres telèfons mòbils, tots de gamma alta, i marihuana.

En l'escrit del jutge per retirar la custòdia de la Nadia als seus pares, el jutge va remarcar que els progenitors de la menor, que s'investiga si realment té una malaltia rara, van utilitzar per lucrar-se com a mínim 600.000 dels 918.000 euros que van recaptar en donatius, i que havien de servir per al tractament de la nena. Des de l'any 2008, Blanco i Garau havien iniciat diferents campanyes de recollida de diners amb finalitats mèdiques, ja que havien aparegut als mitjans de comunicació explicant que la Nadia tenia tricotiodistròfia, una malaltia rara i difícil de curar.

El magistrat també acusa els pares de la Nadia de perjudicar la nena amb mètodes que voregen la mendicitat, per no proporcionar-li el tractament mèdic adequat, si realment està malalta, i per haver-la exposat als mitjans de comunicació de manera «insostenible», per aconseguir amb la compassió que la beneficència costegés seu «alt nivell» de vida.

Contacte amb la família

El Govern de la Generalitat ha assegurat que manté una «comunicació contínua» amb els familiars de Nadia Nerea que ara mateix es fan càrrec de la nena a les Illes a través del govern balear. Ho ha dit la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, després després de saber-se la notícia. Segons Bassa, la Nadia s'està amb una tieta materna perquè «així ho va considerar el jutge per tenir la protecció dels familiars més propers», tot i que el mateix magistrat va demanar al Govern que estiguessin «alerta de com continuava el cas». És per això que Bassa ha dit que estaran «al cas del que s'hagi de fer i del que mani el jutge».