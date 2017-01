Trump nomenarà el seu gendre assessor principal del president

El president electe dels Estats Units, Donald Trump, nomenarà el seu gendre, Jared Kushner, assessor principal del president un cop prengui posició oficial del càrrec. Kushner, de 35 anys d'edat, està casat des del 2009 amb Ivanka Trump, la filla favorita del multimilionari, i no té cap tipus d'experiència política, però sí molt de pes en el si de la família Trump.

Ivanka Trump i Jared Kushner viuran en una casa a l'exclusiu barri de Kalorama, a prop de la mansió en la qual també residiran l'actual president Barack Obama i la seva família un cop abandonin la Casa Blanca, aquest mateix mes de gener.

Kushner té una gran influència en Trump, segons va explicar l'exconseller delegat de Google Eric Schmidt, que va donar suport a la candidata demòcrata Hillary Clinton: «Jared Kushner és la gran sorpresa de les eleccions del 2016. Pel que jo sé, ell va ser qui va dirigir la campanya, i la va dirigir sense recursos de cap tipus».

Les fonts consultades per la cadena NBC no van detallar en quines àrees específiques col·laborarà Kushner amb el seu sogre, encara que va ser un dels seus principals assessors durant la campanya electoral que va culminar amb els comicis del 8 de novembre. La possibilitat que el gendre de Trump se sumi al seu equip s'apuntava des de fa setmanes, i representava desafiaments personals per a Jared Kushner, perquè hauria de desvincular-se dels seus negocis per poder assumir un càrrec oficial.

Kushner és el director general d'una companyia que està centrada en negocis immobiliaris a Nova York i en el veí estat de Nova Jersey i que des del 2007 ha completat transaccions per prop de 13.000 milions de dòlars, segons dades de l'empresa.

El cap de setmana passat, davant la possibilitat que el gendre de Trump formés part de l'equip presidencial, l'advocat de Kushner, Jamie Gorelick, va anunciar que estava fent passos per aclarir el seu futur paper en els negocis immobiliaris que té.

«Tot i que no s'han acabat encara els plans, el senyor Kushner renunciarà a la seva posició a Kushner Companies i es desfarà d'actius substancials d'acord amb les directrius federals», va afegir l'advocat. Kushner ha de demostrar que la seva posició oficial no està en contra de les lleis federals contra el nepotisme i que a més no pot treure profit personal de les funcions públiques que se li assignaran.

La llei contra el nepotisme, aprovada el 1967, podria afectar Ivanka Trump en cas que es confirmi que tindrà un paper oficial a la futura administració Trump.