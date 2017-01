Condemnat a mort l´autor de la matança de Charleston

Dylann Roof, condemnat per matar el juny de 2015 a nou feligresos afroamericans en una església de Charleston (sud d'EUA) durant una sessió d'estudi de la Bíblia, ha estat sentenciat aquest dimarts a la pena de mort per un jurat federal. Roof, de 22 d'anys, no ha mostrat penediment i a la seva declaració final ha assegurat que "encara sento que havia de fer-ho".

En un tribunal de Charleston, a l'estat de Carolina del Sud, la decisió del jurat federal compost per 12 persones ha sigut unànime. El jurat ja va declarar culpable a Roof el desembre passat dels 33 càrrecs que pesaven en contra seva, dels quals 18 comporten la pena de mort, per l'atac comès el 17 de juny de 2015 a l'Església Africana Metodista Episcopal (ESTIMI) de Charleston.

Roof, que va optar per representar-se a si mateix durant part del judici, serà formalment sentenciat a la pena cabdal aquest dimecres pel jutge instructor del cas, Richard Gergel. Encara que els advocats defensors han qualificat l'actitud de Roof de "delirant" i "anormal", el jutge Gergel ha considerat que el jove té la competència mental i emocional per defensar-se a si mateix.

Durant el procés judicial, el jove ha confessat els crims i ha reconegut que va triar atacar l'església de Charleston per ser una de les més antigues congregacions del sud d'Estats Units i una de les més fermes en la defensa dels drets civils dels afroamericans.

La nit de l'atac a la històrica església, el jove condemnat es va asseure durant 45 minuts en un dels bancs amb una arma semiautomàtica mentre els feligresos llegien la Bíblia, abans de començar a disparar de manera repetida contra els assistents i matar-ne a nou.

Dylann Roof és "un home d'odi intens. Aquestes nou persones exemplifiquen una bondat major que el seu missatge d'odi", va dir al desembre el fiscal Nathan Williams durant el judici. El sentenciat va admetre els assassinats poc després de ser detingut en una confessió gravada en vídeo que va ser presentada al tribunal, i en la qual detallava el seu relat dels crims i les seves motivacions racistes.

En una vista celebrada el passat dia 4, els fiscals van tornar a retratar a Roof com un supremacista blanc "fred i calculador" que va planejar durant mesos l'atac i el va perpetrar amb l'objectiu de desencadenar una guerra racial en un moment de gran tensió social a EUA per la mort d'afroamericans a mans de la policia.