La Fiscalia demana 9 anys d´inhabilitació per a Francesc Homs pel 9-N

La Fiscalia del Tribunal Surem ha presentat l'escrit de conclusions provisionals del cas contra l'exconseller de Presidència Francesc Homs per l'organització del 9-N, on demana que se'l condemni a un total de 9 d'anys d'inhabilitació especial per a l'exercici de càrrecs públics electius com a autor dels delictes de prevaricació administrativa (404 del Codi Penal) i desobediència greu comès per una autoritat pública (410.1). Al seu escrit, la Fiscalia assegura que Homs "no va adoptar la suspensió de cap de les actuacions ni actes que es desenvolupaven per a la celebració de la consulta que depenien directament del Departament de Presidència del que era titular" malgrat que "era plenament conscient" que "amb la seva actuació violava l'obligat acatament de les decisions del Tribunal Constitucional".