Homs avisa que no deixarà la política encara que l´inhabilitin

El cap de files del PDeCAT a Madrid, Francesc Homs, ha avisat aquest dimecres que no deixarà la política encara que sigui inhabilitat per haver organitzat el procés participatiu del 9-N. "L'Estat em vol inhabilitar i no ho penso fer. Plegaré el dia que cancel·li el meu compromís polític, però no perquè ho diguin la Fiscalia, l'Estat o cap tribunal", ha etzibat. En roda de premsa acompanyat de la coordinadora general de partit, Marta Pascal, el diputat eurodemòcrata ha afegit que li faria "fàstic" formar part d'un sistema que "inhabilita per posar urnes i no per manipular policia i Fiscalia", en relació a l'escàndol de l'exministre de l'Interior Jorge Fernández Díaz.