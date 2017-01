Oleguer Pujol Ferrusola admetrà aquest dijous en la seva declaració a l'Audiència Nacional que va cobrar diversos milions d'euros en negre per intermediar en una operació de compravenda d'oficines del Banc Santander, però afegirà que ja ha regularitzat els diners amb Hisenda.

Segons han informat fonts jurídiques, la defensa de demà del benjamí dels Pujol per un delicte de blanqueig se centrarà que els diners que va cobrar per intermediar en l'operació celebrada el 2007 (uns 2,5 milions d'euros) els va ocultar al seu moment mitjançant una estructura societària internacional, però que després va fer dues regularitzacions fiscals, una d'elles el 2012, i està així al dia amb Hisenda.

La seva declaració es produirà després que avui hagin comparegut, també com a imputats de blanqueig, els empresaris Javier de la Rosa (fill de l'empresari català del mateix nom) i José María Villalonga pare i fill, que han desvinculat tots Pujol de l'operació afirmant que d'ell no va partir la idea de defraudar, sinó que va ser del seu exsoci Luis Iglesias.

Els empresaris (també estava citada Gabriela de la Rosa, germana de Javier, però no ha contestat a les preguntes del jutge) han afirmat que Oleguer Pujol no va intervenir en l'operació, per la qual tots ells van cobrar comissions d'11,5 milions d'euros que després es van repartir i van ocultar al fisc. E