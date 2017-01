El PSC presentarà una esmena a la proposició de la creació de la comarca del Lluçanès

La diputada del PSC, Marta Moreta, ha anunciat que els socialistes presentaran una esmena a la totalitat a la proposició de llei per la creació de la nova comarca del Lluçanès abans que finalitzi el termini, el proper 16 de gener. Els socialistes veuen "innecessari" crear noves estructures, "que comportaran la creació d'un consell comarcal amb 19 consellers i la dotació d'un pressupost que pot rondar els 600.000 euros", "i encara menys quan aquesta setmana s'està a punt d'encetar un debat a nivell de Catalunya sobre com ha de ser la nova distribució territorial del país". Moreta creu que "no té sentit" que es creï una comarca que inclogui els cinc municipis on va guanyar el 'no', encara que el text reculli que un cop formada la nova comarca, aquells municipis que ho creguin oportú en podran sortir. Per la diputada "això no està tan clar", i més tenint en compte que s'haurà d'engegar un nou procediment per modificar la llei.