Trump: "Seré el generador més gran d´ocupació que Déu hagi creat mai"

El president electe dels Estats Units, Donald Trump, ha assegurat avui que serà "el major generador d'ocupacions que Déu ha creat mai".



Trump ha dit que en les pròximes setmanes s'anunciaran "grans notícies" sobre empreses que expandiran les seves operacions al país i ha recordat els plans donats ja a conèixer per companyies com Ford.



"Crec que moltes indústries tornaran (a EUA)", ha afirmat el magnat en una conferència de premsa a Nova York.



Els informes "mai" haurien d'haver-se filtrat



Donald Trump ha insistit avui que "mai" haurien d'haver-se filtrat informes difosos en les últimes hores sobre suposades operacions d'agents russos que poden incloure material compromès per a ell.



Són notícies "que no tenen sentit, potser difoses per agències d'intel·ligència, qui sap?", Ha afirmat Trump en una declaració al començament de la roda de premsa convocada avui a Nova York.



Trump ha afegit que aquests informes "mai haurien d'haver-se escrit, mai haurien d'haver-se 'hackejat'' i mai haurien d'haver-se difós".



Contra les agències d'intel·ligència: "Vivim en l'Alemanya nazi?"





Intelligence agencies should never have allowed this fake news to "leak" into the public. One last shot at me.Are we living in Nazi Germany? „ Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 11, 2017

Russia has never tried to use leverage over me. I HAVE NOTHING TO DO WITH RUSSIA - NO DEALS, NO LOANS, NO NOTHING! „ Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 11, 2017

El president electe dels EUA ha assegurat poc abans del seu discurs, que el Govern rus mai ha intentat fer-li xantatge amb informació comprometedora sobre la seva vida privada i financera.Mitjans nord-americans com la CNN, The Washington Post i The New York Times van publicar ahir informació basada en un informe d'intel·ligència segons el qual Rússia posseeix dades comprometedores suficients com per "fer xantatge" a Trump.L'informe, que es troba ara en mans de les agències nord-americanes, va ser lliurat la setmana passada tant a Trump com l'encara president, Barack Obama."Rússia mai ha tractat d'utilitzar la seva influència sobre mi. No tinc res a veure amb Rússia: ni negocis, ni préstecs, res!", Ha reaccionat Trump a la xarxa social Twitter.