Les imatges d'una dona que s'autolesiona al mig del carrer per captar l'atenció de la seva suposada parella s'han tornat virals en les últimes hores. Al vídeo, d'un minut i mig de durada, es veu com la jove, entre crits i mentre es colpeja a si mateixa, li exigeix a l'home que torni cap a on ella es troba mentre es colpeja, al que ell li replica: "que et fas mal, collons, que no et peguis, que no et peguis! Per què et pegues?". Posteriorment, la dona seu a la vorera entre dos vehicles i continua autolesionant-se davant la impotència del jove que li suplica que s'aturi.

El vídeo ha estat gravat des d'una finestra o terrassa pròxima a on van tenir lloc els fets, a la localitat canària de La Laguna.

Tot i que la gravació es comparteix fent al·lusió a una falsa denúncia per violència de gènere, no es té constància que la dona hagi presentat alguna acusació per agressió. No obstant això, el comentari deixat per l'usuari que ha pujat el vídeo al Facebook ha obert el debat sobre la possibilitat que moltes falses denúncies acabin amb l'arrest d'un presumpte maltractador que resulta ser innocent.