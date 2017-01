Les 5 notícies virals de la setmana

Els drons d'Hisenda només localitzen a Manresa 40 finques amb irregularitats

El ministeri d´Hisenda ha descobert 1.690.000 d´immobles al conjunt de l´estat espanyol amb alteracions que feien variar el seu valor cadastral i que no havien estat declarades, gràcies a un rastreig fet des de l´aire per satèl·lit i amb drons en més de 4.340 municipis dels més de 6.300 que preveu inspeccionar. En el cas de Manresa, ha comunicat l'existència de només una quarantena d´anomalies, mentre que a Sallent se´n van localitzar més de 600.

Una dona amb un peu lesionat va al metge i li donen hora per d'aquí a dos anys

Una dona amb una malaltia en un peu que li impedeix caminar amb normalitat des de fa un any ha estat citada per l'Institut Català de la Salut (ICS) per a una primera visita a l'Hospital Vall d'Hebron, el 14 de novembre de 2018, dos anys després que el seu traumatòleg l'hagi derivat a aquest centre.

La 'molla', el perillós joc sexual de moda entre els adolescents

L'anomenat "joc de la molla" o "ruleta russa sexual" entre els adolescents ha posat en alerta les autoritats sanitàries madrilenyes. Més que un joc és una pràctica que consisteix en que diversos nois s'asseguin nus mentre que les noies es posen sobre d'ells, forçant la penetració durant trenta segons; canvien de parella i repeteixen l'operació fins a dues vegades; perd el noi que ejacula primer.

Un viatge a Catalunya fa 'sentir-se gilipolles' a un dirigent popular

Toni Martín Iglesias, vicesecretari de coordinació política del PP andalús ha passat una setmana a les comarques gironines i un comentari seu a Facebook, agraint l'amabilitat de la gent que s'ha trobat ha aconseguit més de 25.000 m'agrada en una entrada que va publicar el passat 2 de gener.

«Hi ha plantes que perden els efectes terapèutics si s'utilitzen malament»

Anna Escalé va llicenciar-se en Medicina a la Universitat de Barcelona el 2011 i fins al 2016 ha estat fent l´especialitat de medicina familiar i comunitària a la unitat docent de la Catalunya Central. Des del maig treballa a l´EAP Navàs-Balsareny com a metge d´atenció primària. La puig-reigenca de 29 anys ha rebut recentment el primer premi Doctor Pau Florejachs que ha lliurat la delegació del Berguedà del Col·legi de Metges de Barcelona pel seu treball Guia d´ús terapèutic de les plantes medicinals del Berguedà. Ruta de les colònies tèxtils.