La CUP exigeix 150 milions d´euros més per a educació

La CUP ha avisat que les seves posicions estan «molt allunyades» de les del Govern en matèria d'educació en el projecte de Pressupostos de la Generalitat i va exigir ahir 150 milions d'euros més en aquest àmbit, a més de donar suport a la vaga del sector educatiu convocada per al 18 de gener i el 9 de febrer.

La posició de la CUP ha estat exposada en una roda de premsa pel diputat Carles Riera, que, acompanyat d'alguns representants sindicals, va manifestar el suport a la vaga educativa, que té com a finalitat reclamar més recursos per a l'ensenyament públic i per revertir les retallades dels últims anys.

Segons Riera, ja que el Govern i el grup que el sustenta, Junts pel Sí (JxS), no han donat encara a la CUP «cap resposta» a aquestes peticions, les posicions ara mateix estan «molt allunyades» respecte a l'aprovació definitiva dels Pressupostos.

Cal recordar que el President de la Generalitat, Carles Puigdemont, va lligar l'aprovació dels Pressupostos a la celebració d'un eventual referèndum d'independència. Riera considera que les reclamacions del sector educatiu assumides per la CUP «no són una provocació, ni intenten col·locar el Govern en un carreró sense sortida», sinó que «són de mínims perfectament assumibles», motiu pel qual espera que JxS s'avingui a negociar-les. «Esperem –va insistir– que el cicle de mobilitzacions generi un marc de diàleg entre Ensenyament i els agents socials», a la qual cosa va afegir que espera que aquest diàleg «permeti assolir un acord positiu, que tingui un final feliç».

Riera no es va pronunciar sobre el que creu que podria passar si no hi ha acord amb JxS abans de la reunió del consell polític de la CUP prevista per al dia 28, per decidir si finalment la seva formació permet l'aprovació dels Pressupostos. «A sobre la taula hi ha dos debats, i el primer és sobre el model educatiu, un aspecte sobre el qual les diferències amb el Govern són més que importants, ja que nosaltres defensem un model basat en una escola publica catalana, laica i inclusiva, generadora d'igualtat i d'equitat», i no a «incrementar» els recursos per als concerts amb les escoles privades.