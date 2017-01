Dos exdetectius de l'agència Método 3 treballavenen l'Operació Catalunya

L'exdona del detectiu de l'agència Método 3 Julián Peribáñez va assegurar davant dels Mossos d'Esquadra que tant ell com el seu company Antonio Tamarit cobraven de la policia espanyola per participar en la suposada Operació Catalunya fent informes sobre polítics catalans, segons va publicar el diari Ara. La dona, que actualment viu a Miami, es va presentar la setmana passada davant dels agents per denunciar amenaces de Peribáñez després d'entregar una sèrie de correus electrònics i missatges de WhatsApp entre ella i la seva exparella a l'exdirector de l'agència, Francisco Marco, que implicarien els dos exdetectius.

Fonts policials van confirmar a l'ACN l'existència d'aquesta denúncia, en la qual també apareix un home conegut com a Bigotes, que és un policia en excedència que hauria fet els pagaments a Peribáñez i Tamarit.