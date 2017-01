Fuig l'exespia que va destapar l'espionatge rus a Donald Trump

Un exespia de l'MI6, que pel que sembla va elaborar el dossier sobre el suposat vincle de Donald Trump amb els ciberatacs russos en les eleccions dels EUA, tem una represàlia de Rússia i per la seva seguretat, motiu pel qual ha hagut de fugir del seu casa a Anglaterra i amagar-se, informa The Daily Telegraph. L'agent ha estat identificat pels mitjans als Estats Units i el Regne Unit com Christopher Steele, de 52 anys, un dels fundadors de la companyia d'investigació Orbis Business Intelligence Ltd, amb seu a la capital britànica.

The Daily Telegraph diu que Steele, que va espiar Moscou per al MI6 durant els anys noranta, va preparar el document que afirma que el Kremlin es va relacionar amb la campanya electoral de Trump i que els serveis secrets russos tenen material sensible sobre el president electe que podria ser utilitzat en contra seu.

Segons va poder saber aquest diari britànic, Steele va abandonar ahir la seva casa a Surrey, al sud de Londres, a l'adonar-se que el seu nom anava a aparèixer en els mitjans i ara tem per la seva seguretat. L'antic agent dels serveis secrets britànics va deixar ahir al seu gat amb un veí, a qui li va dir que estaria fora "uns dies", diu el Telegraph.

El treball de Steele va ser finançat primer, segons el diari, pels republicans contraris a Trump i després pels demòcrates, durant la campanya per a les eleccions nord-americanes de 2016. Trump, que assumirà el càrrec el proper 20 de gener, va qualificar les acusacions de falses.

Vincles de Trump amb Moscou

Durant diversos mesos, Steele va explicar a periodistes sobre el que sabia de Trump de les seves fonts a Rússia, després de ser contractat per una companyia de Washington per a demanar informació sobre els vincles del president electe amb Moscou.

El dossier, de 35 folis, conté diversos informes elaborats durant sis mesos, al qual periodistes a EUA van tenir accés, tot i que se li va donar crèdit quan les cadenes d'aquest país van informar que Trump i el president nord-americà, Barack Obama, van rebre l'FBI un resum del seu contingut, indica el diari britànic.

Després de deixar el MI6, Steele va fundar Orbis Business Intelligence Ltd amb el seu soci, Christopher Burrows, el 2009, diu el Telegraph. A la seva pàgina web, aquesta empresa afirma disposar de recursos d'investigació sofisticats per a empreses.

Trump va admetre ahir que Rússia està darrere dels ciberatacs en les eleccions, però va negar qualsevol vincle amb ells, alhora que va carregar contra alguns mitjans de comunicació que així ho van publicar i als que va qualificar de "escombraries". "Una cosa així mai s'hauria d'haver escrit, mai hauria d'haver existit i per descomptat mai hauria d'haver-se publicat", va afirmar Trump sobre l'informe d'intel·ligència que li assenyala com a possible còmplice en els "hackeos" de Rússia a sistemes informàtics dels Estats Units.

El magnat va criticar durament als mitjans de comunicació del país que van publicar la informació dimarts passat, entre ells el mitjà digital BuzzFeed i la cadena CNN, i ha afirmat que és un "escàndol" que aquest document hagi vist la llum.