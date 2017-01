Investiguen el suïcidi d'una nena a Múrcia després de patir assetjament escolar

La Policia Nacional investiga el suïcidi d'una nena de 13 anys a Múrcia, presumpta víctima d'assetjament escolar, que es va treure la vida a la tarda de dimarts passat al seu domicili de la pedania d'Aljucer, segons han informat fonts policials.

El Grup de Menors de la Policia s'ha fet càrrec d'aquest cas i en les pròximes hores s'iniciarà la presa de declaracions a l'entorn familiar de la petita, així com entre els seus companys i professors de l'Institut d'Educació Secundària (IES) Licenciado Francisco Cascales de Múrcia, on estudiava aquest curs i al qual va arribar procedent de l'institut Enginyer Juan de la Cierva, de Patiño. Segons les fonts, la policia no tenia constància fins a la defunció que existís assetjament escolar perquè no s'havia presentat cap denúncia a comissaria, tot i que, segons publica el diari L'Opinió, l'assetjament es produïa des d'abans d'arribar a l'institut.

La nena serà incinerada aquest dijous al tanatori Arc de Sant Martí de la capital murciana.

Entre les diligències policials hi figura una carta de comiat que, pel que sembla, va escriure la nena fa unes setmanes i que a finals de desembre va trobar una netejadora de l'institut on estudiava. Pel que sembla, la carta va ser lliurada al director de l'institut i aquest, al seu torn, la la va traslladar a la família, segons La Opinió.

Fonts de la Conselleria d'Educació han informat que el maig passat la família va sol·licitar el canvi de centre i, després d'estudiar el cas, va admetre el trasllat, de manera que la menor va passar de l'institut Ingeniero Juan de la Cierva de la pedania de Patiño al Licenciado Francisco Cascales de la capital.

Educació, que ha demanat respecte perquè el cas està sent investigat policialment, ha dit que després de la denúncia de la situació de la menor es van activar els protocols d'actuació. Així, al costat de la família i en el marc d'aquests protocols, es va dur a terme un seguiment de la nena en el seu nou centre, i aquest matí s'ha posat en marxa el "Pla de dol" que la Conselleria d'Educació té per a aquest tipus de situacions per informar els companys de la morta del que ha passat.

Es tracta, segons la Policia Nacional, de la segona investigació per assetjament escolar que porta a terme el Grup de Menors de la Direcció Superior de Múrcia (GRUME) en menys d'un mes després de la troballa, a finals de desembre per una patrulla policial, d'un jove a les cotxeres del tramvia. Aquest adolescent, han afegit les fonts, va comunicar als policies la seva intenció de suïcidar-se perquè estava sent assetjat de manera continuada per companys de classe arran que fes pública la seva homosexualitat.

La Policia va detenir dos adolescents i els va posar a disposició de la Fiscalia de Menors, que s'ha fet càrrec d'aquesta última investigació.