Una onada de fred afectarà Catalunya a partir del cap de setmana

Catalunya viurà un important descens de temperatures a partir del cap de setmana i sobretot de cara a dilluns per l´entrada d´una onada de fred. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, tot apunta que serà una onada seca i que no comportarà precipitacions més enllà de la vessant nord del Pirineu en forma de neu, tot i que caldrà seguir de prop la baixa pressió per veure com evoluciona i on s´acaba situant.

La temperatura començarà a caure a partir del cap de setmana, tot i que divendres a la tarda ja es preveu que es comenci a notar un descens entre lleuger i moderat de les mínimes al final del dia, amb nombroses glaçades a l'interior. Les mínimes es mouran entre els 6 i -1 ºC al Pirineu, entre els -2 i 3 ºC al Prepirineu, a la depressió Central i al prelitoral nord, entre els 1 i 6 ºC a la resta del prelitoral i entre els 3 i 8 ºC al litoral.

A banda, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís a partir d'aquest divendres per acumulació de gruixos superiors als cinc centímetres de neu per sobre els 600 metres al Pirineu Occidental. De fet, la cota se situarà als 1.000 metres, mentre que per sobre els 2.000 metres s´esperen més de 15 centímetres de neu nova.

D´altra banda, també s´ha activat un avís per estat de la mar per la possibilitat que hi hagi onades superiors als 2,5 metres i un altre per vent amb ratxes que poden superar els 90 quilòmetres per hora.