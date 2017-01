Carles Puigdemont referma que sense pressupostos el Govern no pot continuar

El President de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, ho té clar: «el referèndum serà vinculant perquè el Govern aplicarà el resultat». Així ho va manifestar ahir el líder del Govern català en una entrevista a Catalunya Ràdio, en què no va voler desvelar una bona part dels seus plans. «La pregunta serà clara i es respondrà amb un sí o amb un no», va afegir.

Abans, però, s´han d´aprovar els pressupostos, ja que Puigdemont va insistir que si no s´aproven els comptes del 2017 la legislatura acabarà i es convocaran eleccions. «El Govern no podria continuar per dignitat i coherència democràtica», va defensar després que la portaveu de la CUP, Anna Gabriel, hagués dit aquesta setmana que el referèndum es pot fer encara que no s´aprovin els comptes.

Puigdemont va deixar clar a la CUP que si torna a vetar el projecte pressupostari, com va fer l'any passat, no serà possible celebrar el referèndum que el Govern preveu convocar com a màxim per al setembre i, llavors, «aquest govern s'haurà acabat, amb totes les conseqüències».

«No podem enganyar la ciutadania», va remarcar Puigdemont, que va reclamar «responsabilitat» i «coratge» a la CUP perquè no podria seguir governant amb pròrroga pressupostària si no pogués complir els seus compromisos. «No em veig subvertint i violentant el mandat democràtic d'aquesta manera».

La setmana que ve, els consellers del Govern compareixeran davant les diferents comissions parlamentàries per defensar cadascuna de les seccions pressupostàries, abans del ple per a l'aprovació definitiva dels comptes, previst per a principi de febrer.

La CUP va avisar dimecres que les seves posicions estan «molt allunyades» de les del Govern en matèria d'educació en el projecte de pressupostos i va exigir 150 milions d'euros més en aquest àmbit. «Hem superat totes les proves d'estrès, ens falta superar només la prova dels pressupostos», va remarcar Puigdemont, al qual li «consta» que «a la CUP hi ha una posició de voler que els pressupostos tirin endavant».

Les claus del referèndum

Puigdemont va dir que el Govern i el conjunt de partits i entitats que formen part del Pacte Nacional pel Referèndum encara estan «en la fase de buscar els suports ciutadans i institucionals, dins i fora de Catalunya, a una petició de referèndum acordat amb l'Estat». «Quan arribi el moment de la convocatòria, és normal que treballem en la recerca d'una observació internacional que doni la seva opinió lliure sobre el procediment», va explicar. Segons Puigdemont, seran els mateixos ciutadans els que «faran vàlids els resultats» si es «fan seu» el referèndum i van a votar en massa.

En un missatge de tranquil·litat als funcionaris, va garantir que «aquí no es demanarà a ningú que desobeeixi», sinó que «serà un procés net, transparent i efectiu».

Després que ell mateix s'hagi autodescartat com a candidat del PDeCAT a la presidència de la Generalitat en les pròximes eleccions catalanes, va considerar «lògic» que el seu partit pugui abordar el debat successori «sense cap tipus de dramatisme».