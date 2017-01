Itàlia coordina el rescat de 800 immigrants al Mediterrani

El servei italià de guardacostes va informar ahir que estava coordinant el rescat d'unes vuit-centes persones que anaven a bord de diverses embarcacions al Mediterrani quan intentaven arribar a les costes europees. Els immigrants estaven en sis embarcacions pneumàtiques i van ser rescatats per la nau Diciotti de la Guàrdia Costera i per dos vaixells més, un de l'ONG SOS Mediterranée i un altre de Proactiva Open Arms.

Aquest rescat es produeix després de conèixer-se les dades d'arribades de persones des del nord d'Àfrica a les costes italianes en 2016, quan el nombre va augmentar un 20% fins a les 181.400. Aquesta xifra és la més alta registrada mai a Itàlia, on van arribar l'any passat un total de 25.846 menors no acompanyats.