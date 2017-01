El jutge obre nova causa per exhibicionisme i explotació sexual als pares de Nadia

El jutge del 'cas Nadia' ha decidit obrir una nova causa i investigar als pares de la nena pels delictes d'exhibicionisme, provocació i explotació sexual. Ho ha decidit després d'escoltar les declaracions de Fernando Blanco i Marga Garau, que, segons l'advocat, han assegurat que es les imatges amb "contingut sexual" trobades en un llapis de memòria, són fotografies "familiars normals".

Segons ha informat el TSJC, el jutge també ha mantingut totes les mesures acordades amb anterioritat, com ara la retirada de la custòdia de la menor als seus progenitors i la presó provisional pel pare de la nena. Ara el deganat haurà de decidir quin jutjat assumeix aquesta nova causa.

A la Seu d'Urgell hi ha dos jutjats d'instrucció, mentre que el lletrat de la defensa considera que la competència d'aquest procediment no correspon als jutjats de la capital de l'Alt Urgell, perquè la vintena de fotografies que s'estan investigant estan fetes entre el 2008 i el 2011, quan la família vivia a la Biniali, a Mallorca.

Segons el TSJC, el jutge ha estimat la personació de la Generalitat que actua en la causa oberta per estafa com a acusació particular i, de moment, no hi ha cap altra personació. Tot i això, dos particulars han presentat acusació contra els pares de Nadia Nerea, al considerar que són víctimes del delicte d'estafa per recaptar fons amb l'excusa de la malaltia rara que pateix la seva filla, la tricotodistròfia, i no destinar-los a la investigació.

El jutge ha demanat unificar aquestes dues acusacions en una sola acusació particular i preveu fer el mateix amb totes les possibles reclamacions de particulars que li arribin en aquest sentit. Blanco i Garau havien recaptat 918.000 euros en donatius que s'havien de destinar a intervencions mèdiques de la menor i finalment no s'haurien dut a terme. D'aquesta quantitat se'n van gastar prop de 600.000.

Sobre les imatges de "contingut pornogràfic" els pares de la Nadia han declarat aquest divendres. Han arribat als jutjats de la Seu d'Urgell, per separat. La mare ha entrat quan faltaven deu minuts per dos quarts de deu del matí tot. Ho ha fet amb ulleres de sol, acompanyada pel seu advocat i envoltada d'una gran expectació mediàtica.

Ni ella ni el seu lletrat han fet declaracions. Deu minuts després han arribat el jutge i la fiscal. Estava previst que Marga Garau declarés a les deu del matí però no ha començat a fer-ho fins a tres quarts d'onze i hi ha estat mitja hora. El seu home, Fernando Blanco, citat a les onze del matí, ha arribat procedent de la presó de Ponent quan passaven cinc minuts de les onze en cotxe policial. Ha declarat durant una hora.

Tots dos han explicat que les fotografies que els Mossos d'Esquadra van trobar en un llapis de memòria de Fernando Blanco estan fetes en el marc d'un àmbit "familiar, personal i natural" i amb l'objectiu de "fer seguiment de la pell la nena". Ho ha explicat l'advocat de la parella Alberto Martín, a la sortida del jutjat. Les imatges, ha explicat l'advocat, són una vintena i estan fetes entre el 2008 i el 2011, tot i que ha rebutjat comentar qui sortia i com. Segons la seva opinió, les fotografies "no són pornogràfiques" tot i que ha reconegut que es tracta de qüestions de caràcter "subjectiu". "Hi ha fotografies que per una persona poden ser normals i a una altra li poden semblar pornogràfiques", ha dit. "És una nena que li agrada jugar, fer tonteries, pallassades i posa, com tots els nens", ha conclòs.

L'advocat Alberto Martín ha explicat que abans de les declaracions ha visionat les fotografies i que no hi ha cap vídeo i que els pares han assegurat que mai han fet cap acte en perjudici de la menor. "No hi ha res que tingui un criteri pornogràfic ni sexual ni d'explotació i no s'ha sol·licitat cap mesura cautelar perquè no hi ha cap motiu per fer-ho", ha concretat el lletrat.

També ha explicat que tots dos han respost totes les preguntes i que a les declaracions ha estat present l'advocat de la Generalitat, que s'ha personat com acusació particular, tal com va avançar l'ACN. Pel que fa a la possibilitat de separar les defenses, Martín ha explicat que valoraran aquesta possibilitats però que de moment segueix representant tots dos.