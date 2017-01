Un català de 98 anys és la persona de tot el món que ha donat més sang

A Josep Maria Callís se'l veia ahir amb ganes de donar sang. Però no va poder perquè ja té 98 anys, molt per sobre de l'edat permesa i perquè ja n'ha donat molta. Gairebé 66 litres. És, segons diuen, la persona que més vegades ha donat sang al món.

Callís, que va assistir al Palau de la Generalitat a l'arrencada de la Marató de Donació de Sang, acumula 132 donacions registrades, la qual cosa equival a 3 donacions cada any, perquè va començar als 18 i va deixar de donar-ne als 65. El Banc de Sang el té com el primer donant –té el carnet amb el número 1– i el considera un exemple a seguir, i destaca el bon aspecte que té després d'haver donat més de 66 litres de sang durant la seva vida.

Callís presumeix d'haver fet la seva primera donació en el front republicà durant la guerra civil, on va ser a la batalla de l'Ebre, durant dos anys va servir en la divisió de Sanitat de l'exèrcit republicà, recollint i curant ferits. En acabar la guerra el van deportar a Burgos, on va contraure la sarna i va ingressar en un hospital on una monja el va ajudar a entrar a treballar a l'hospital militar.

«Per què ha donat tanta sang?». «Perquè dóna salut», acostuma a respondre l'ancià. «I perquè és un acte solidari i d'absoluta generositat», afegeix.