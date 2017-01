Condemnen a un any i mig l'expresident valencià Olivas per falsificar una factura

El Jutjat Penal número 6 de València ha condemnat a un any i mig de presó l'expresident de la Generalitat i de Bancaja José Luis Olivas per falsedat i delicte contra la Hisenda pública, i a una multa de 151.800 euros. Així mateix, la jutge imposa la mateixa pena a l'empresari Vicente Cotino, qui va pagar a Olivas 500.000 euros per un treball que mai va realitzar i va eludir així 150.000 euros en impostos.

Olivas ha estat condemnat per emetre, a través de la seva empresa Imarol SL, una factura falsa per justificar un ingrés de 500.000 euros per uns serveis d'assessorament que mai va arribar a prestar a l'empresa Sedesa Inversions. El lliurament dels diners, «la causa i finalitat del qual es desconeix» segons recull la sentència, la va efectuar Vicente Cotino a través de la seva empresa Sedesa Inversions, que també ha estat condemnat a la mateixa pena per computar aquest pagament (500.000 més 80.000 euros d'IVA) com a despesa deduïble en la seva liquidació de l'impost de societats.

«D'aquesta manera», afegeix, va reduir «de manera fraudulenta la base imposable de l'impost de societats de l'exercici fiscal 2008», i va deixar així d'ingressar a Hisenda Pública 150.000 euros.

Aquest judici sembla el de menor calat si es tenen en compte les causes pendents que té obertes a l'Audiència Nacional: la declarada pel jutge Fernando Andreu com a causa complexa, el cas Bankia, i la investigació sobre la concessió de préstecs de Bancaja per al projecte Grand Coral.