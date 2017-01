Denuncien nous retards en l'execució de les obres del Corredor Mediterrani

Responsables d'infraestructures de la Generalitat de Catalunya i de València van denunciar ahir nous retards en les obres del Cor-redor Mediterrani i van reclamar que el coordinador d'aquesta infraestructura sigui una persona consensuada amb els territoris per on passa. Segons va informar ahir el departament de Territori, el secretari d'Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat, Ricard Font; i el secretari valencià d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, Josep Vicent Boira; es van reunir per analitzar l'estat de les obres d'aquesta infraestructura. Font va lamentar el retard d'un any que acumulen els treballs de la doble via entre Vandellòs i Tarragona, i va dir que no només es tracta d'un nou incompliment, sinó que, a més, quan entri en servei, l'abril del 2018, ho farà sense ample internacional «i això no és el Corredor Mediterrani», va dir, i va demanar «calendaris clars» per al tercer fil. Boira va remarcar que l'ambigüitat del ministeri al tram de Tarragona a Castelló no pot continuar i que cal una «solució immediata».