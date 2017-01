El director d'Antifrau admet que l'arxiu del cas Fernandezgate provoca «estranyesa»

El director de l'Oficina Antifrau de Catalunya, Miguel Ángel Gimeno, va explicar ahir que en assumir el càrrec es va trobar «despeses inadmissibles» com abonaments a espectacles, encara que va puntualitzar que «no són il·legals».

En una entrevista concedida ahir a TV3, Gimeno va admetre haver fet canvis a l'Oficina Antifrau per tal de «recuperar la confiança de la societat catalana», després de la destitució del director anterior, Daniel de Alfonso, per les polèmiques converses amb el llavors ministre de l'Interior en funcions, Jorge Fernández Díaz.

Gimeno va explicar que va portar a terme una investigació interna per «saber fins a quin punt l'Oficina estava afectada» pel cas de De Alfonso, i va afirmar que manté «amb rotunditat» la seva confiança envers el personal actual de l'Oficina.

També va revelar que, en ocupar el càrrec el mes de setembre passat, va trobar despeses com «abonaments a espectacles que l'Oficina Antifrau no té per què sufragar», els quals considera «inadmissibles» però no «il·legals».

En aquest sentit, Gimeno va expressar que si l'Oficina Antifrau de Catalunya «demana integritat als altres, ha de ser un exemple d'integritat».

Gimeno va reivindicar també que l'Oficina és un «projecte que necessita continuïtat» i que acudirà al Parlament de Catalunya «totes les vegades que el cridin» per «recuperar la confiança» cap a l'entitat que dirigeix.