La Generalitat imposa 57 sancions per incomplir llei de pobresa energètica

El departament d'Empresa de la Generalitat ha comunicat a les subministradores de llum i gas un total de 57 sancions per incompliment de la Llei contra la Pobresa Energètica, que encara no s'han executat a causa dels recursos interposats per les empreses.

Aquestes 57 sancions es deriven d'una mica més d'un centenar d'expedients oberts per l'Agència Catalana de Consum arran d'incompliments detectats de l'esmentada llei, en vigor des de setembre del 2015 i que preveu sancionar els talls de llum i gas considerats indeguts, segons ha avançat el diari digital CatalunyaPlural. La conselleria d'Empresa i Coneixement ha confirmat que, de moment, s'han comunicat a les subministradores aquestes 57 sancions, amb data de principi del mes de desembre passat, per la qual cosa el nombre pot pujar quan es faci balanç a tancament del 2016. L'aplicació de la Llei contra la Pobresa Energètica ha portat fins a principi de desembre la Generalitat a presentar unes 200 denúncies per presumptes incompliments.