Iglesias vol «mantenir la tensió» i Errejón demana «canvi de rumb»

El pla polític que el líder de Podem, Pablo Iglesias, vol dur a Vistalegre II dissenya una estratègia per «guanyar» el 2020 «a l'ofensiva»; vol diputats que no siguin polítics sinó «activistes institucionals» i que mantinguin la tensió a la institució i al carrer canalitzant la lluita social.

L'esborrany del document «Pla 2020: guanyar el PP i governar Espanya» que Iglesias ha fet públic a les xarxes socials assenyala una fita: arribar a la Moncloa, preparar-se per governar i, en el camí, revalidar les victòries en els ajuntaments del canvi i ampliar-les a més municipis i comunitats autònomes que tenen eleccions el 2019, i que serviran com a «brúixola» a l'organització.

Mentre arriba aquest moment, Iglesias és partidari que Podem adquireixi rodatge per a «la presa» del govern. Calcula que tindran quatre anys per fer-ho, una legislatura llarga perquè el govern de Mariano Rajoy no és «tan feble» gràcies al «lliurament» del PSOE al PP.

Iglesias prefereix no centrar el treball de Podem només en la institució, sinó que ha d'estar davant del PP i dels seus aliats a tot arreu: en els mitjans de comunicació, als centres de treball, en els moviments socials, en les institucions i en el carrer.

El secretari polític de Podem, Íñigo Errejón, al seu torn, ha dit que només veu possible un acord sobre el projecte del partit amb el secretari general, Pablo Iglesias, si es confirma un «canvi de rumb» en què es renunciï a «cavar trinxeres» i es busqui un Podem «més gran» que pugui atreure una majoria de ciutadans.

Errejón ha comentat així l'esborrany del seu document polític de cara a l'assemblea de Vistalegre en què demana abandonar els «cops d'efecte» i la «immaduresa», i tornar a recuperar la iniciativa política sense arraconar l'esquerra. «Si es confirmés que hi ha un altre gir que ens retornés aquest rumb llavors estaríem més a prop de la possibilitat d'acord», ha avisat Errejón, qui, en tot cas, ha volgut deixar clar que «no val qualsevol acord», sinó un pacte per a un Podem «que és eixample» i «sigui capaç de guanyar el nostre país».

Després de reconèixer que la seva proposta i la d'Iglesias no són «antagòniques», ha insistit que tampoc no és moment per replegar ni per enfadar-se, sinó per prendre la iniciativa en el Parlament i «guanyar batalles» al PP i demostrar que Podem pot formar un govern alternatiu.

Preguntat per què és el que li agrada menys del document presentat per Pablo Iglesias, Errejón ha reclamat que es mantingui la completa independència i autonomia de Podem davant d'altres forces polítiques amb les que col·labora electoralment, en al·lusió i sense citar IU.