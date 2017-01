Investiguen un exregidor de CiU a Barcelona pel contracte il·legal de Leslie, el cantant de Sirex

Un jutge de Barcelona investiga l'exregidor de CiU a Barcelona Antoni Vives per donar feina presumptament de forma il·legal Barcelona Regional a Antoni Miquel, cantant dels Sírex més conegut com Leslie, i a un exalcalde de Cervelló (Baix Llobregat), sense que cap d'ells prestés serveis per a l'empresa municipal.

La investigació deriva d'una querella que la Fiscalia Anticor-rupció ha presentat contra Vives, contra l'exdirector general de Barcelona Regional, Guillermo Müller, i contra els dos contractats, que entre el 2012 i el 2015 van cobrar entre tots dos 214.611 euros per la prestació de serveis d'assistència i assessoria. Segons la querella de la Fiscalia, els dos empleats «mai no van comparèixer a Barcelona Regional, ni van prestar cap servei per a aquest ens, en el qual eren completament desconeguts».

La Fiscalia sosté que, amb la contractació de tots dos empleats, pròxims a l'«òrbita» de CiU, «es pretenia retribuir indegudament» les tasques d'«auxili polític o fins i tot proselitisme veïnal» que desenvolupaven per a Antoni Vives, ara ja retirat de la política. Els fets suposen per al fiscal els delictes de prevaricació, tràfic d'influències, malversació de cabals públics i falsedat documental.