La llibreria Lello de Porto, que va inspirar J. K. Rowling, compleix 111 anys

La famosa llibreria portuguesa Lello, situada a Porto i que va inspirar l'escriptora britànica J.K. Rowling mentre començava a donar forma a Harry Potter, va complir ahir 111 anys i ho va celebrar regalant llibres i permetent l'entrada gratuïta als seus visitants.

Lello, que cada any rep milers de visitants atrets tant per la seva bella arquitectura com per les seves reminiscències al món del nen mag, va lliurar ahir als seus primers 111 clients exemplars gratis del llibre infantil A la llibreria més bonica del món, que parla sobre aquest establiment.

La històrica botiga portuguesa, inaugurada el 1906, va ser triada el 2008 com la tercera llibreria més bella del món per The Guardian, mentre que la cadena nord-americana CNN va considerar el 2014 que mereixia ocupar el primer lloc. Malgrat la seva tradició centenària, que la situa com una parada turística d'interès, va ser la saga de Harry Potter la que va donar l'empenta definitiva perquè sigui diàriament visitada per desenes de turistes, que, a més de voler comprar-hi llibres, entren per fer fotos a un lloc destacat en les novel·les britàniques.

I és que Rowling, que va viure al començament dels 90 a Porto, es va basar en Lello per crear Flourish and Blotts, l'establiment en el qual els nens mags compraven els llibres escolars per a Hogwarts. Per aquest interès internacional, Lello va començar a cobrar l'entrada, cosa que ahir va ser suspesa per commemorar el seu 111 aniversari, amenitzat a més amb l'actuació de la rapera portuguesa Capicua.

A més, ahir es van presentar els primers aparadors temàtics de la llibreria per a aquest any, realitzats per la marca lusitana Storytailors, i que inclouen vestits inspirats en rajoles i porcellana portuguesa que es podran veure fins al 28 de febrer.

El 2016, quatre de cada deu visitants estrangers de la Lello procedien de l'estat espanyol, segons dades de l'establiment.