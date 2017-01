L'onada de fred provoca una mort i deixa 237.000 llars sense electricitat a França

L'onada de fred instal·lada a Europa està provocant complicacions a diversos països i a França una persona va morir com a conseqüència del temporal. Va ser una dona de 43 anys que va perdre la vida al sud-est del país aixafada per un xiprer que va caure al seu jardí a causa del fort vent.

Els serveis meteorològics francesos van informar que a la matinada un fort temporal va escombrar el país d'oest a est amb ràfegues de vent de fins a 146 quilòmetres per hora. Només al nord-oest de França van ser 237.000 les llars que la nit de dijous es van quedar sense llum. Les autoritats es preparen per adoptar la setmana que ve un paquet de mesures d'estalvi energètic per evitar les possibles conseqüències d'una penúria provocada per l'increment de la demanda elèctrica.

Les previsions assenyalen que fins dilluns està garantit el subministrament, fet pel qual no serà necessari recórrer a les mesures excepcionals. Però a partir de dilluns s'espera una recrudescència de les baixes temperatures, que poden provocar un increment de la demanda i generar problemes de subministrament.



16 sota a la Pica d'Estat

Temperatures mínimes de fins a 16 graus sota zero a la Pica d'Estats ahir al matí van ser el preludi de l'onada de fred més intens dels últims cinc anys, que era previst que arribés aquesta nit passada a Catalunya, per incrementar-se i afermar-se la setmana que ve.

L'onada de fred, que els meteoròlegs pronostiquen que serà la més intensa dels últims cinc hiverns, farà baixar notablement els termòmetres els propers dies a Catalunya, on es mantindrà tota la setmana que ve, amb episodis de vent fort del nord i algunes nevades, que localment podrien arribar a cotes baixes.

El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha informat que l'onada de fred està causada per la irrupció d'una massa d'aire molt fred procedent de latituds polars, que després girarà a procedència siberiana. Aquesta onada de fred tocarà fons entre dilluns, dia 16, i divendres, dia 20, quan tindrà un origen més continental. Els meteoròlegs preveuen gelades generals fortes al Pirineu i al Prepirineu, moderades a la resta de l'interior de Catalunya i febles al litoral. A més, aquest cap de setmana, el vent del nord bufarà fort al Pirineu i Prepirineu, cosa que augmenta la sensació de fred i, en combinació amb la neu, produirà el fenomen de la rufaga.