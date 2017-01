Militants del PSOE demanen congrés al maig per si s'avancen les eleccions

Representants de més de mig centenar de plataformes de militants del PSOE constituïdes per tot Espanya han consensuat a Madrid un manifest en què demanen la convocatòria «immediata» de primàries i congrés, a fi que aquest procés estigui culminat al maig, per si hi ha un avançament electoral.

El document va ser llegit divendres pel seu portaveu nacional –i portaveu de la plataforma de Sevilla–, Neus Hernández, davant d'unes cent persones amuntegades a la cafeteria de la Fundació Advocats d'Atocha, després de la qual cosa totes han corejat el lema «no és no» que va encunyar el dimissionari Pedro Sánchez.

Les plataformes apel·len en el seu escrit a la «responsabilitat» de tots els membres del Comitè Federal perquè aprovi demà «sense més dilacions la convocatòria immediata del congrés, precedit de primàries, per posar fi a la situació d'interinitat» que, al seu parer, «debilita internament i externament» el PSOE.

També rebutgen que «es produeixi qualsevol decisió que impliqui l'aprovació» dels pressupostos generals de l'Estat per al 2017 i qualsevol mesura que «deixi al marge» del procés congressual i de primàries els militants del PSC .