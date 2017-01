Les peticions de la CUP perquè Puigdemont «s'impliqui» en els pressupostos incomoden ERC

Les apel·lacions fetes per la CUP al President de la Generalitat, Carles Puigdemont, perquè «s'impliqui» en la fase final de negociació dels Pressupostos de la Generalitat per a aquest any, després de considerar que amb el vicepresident Oriol Junqueras «no avança», han causat estranyesa i incomoditat a ERC.

La CUP va demanar dijous a la nit en una conferència la implicació directa de Puigdemont en les negociacions de les esmenes parcials a fi que els Pressupostos puguin rebre el vistiplau definitiu.

Des del secretariat nacional de la CUP, el seu portaveu, Quim Arrufat, va voler aclarir després per què la seva formació demana la implicació de Puigdemont i va avisar: «qui no respon a les nostres demandes no són els convergents, és Junqueras». En el mateix sentit de responsabilitzar el departament d'Economia i el seu titular del fet que, des del mes de novembre i fins ahir, només se celebrés una única reunió negociadora, la diputada de la CUP al Parlament Eulàlia Reguant va carregar ahir contra el paper de Junqueras i d'ERC. «No hem acabat de veure cert compromís per part d'Esquerra» en la defensa d'una fiscalitat més justa i redistributiva, és a dir, «no hem vist l'empremta» d'ERC en els Pressupostos, va retreure Reguant.

De fet, ha reconegut Reguant, ara mateix la CUP sent més «afinitat» cap a Puigdemont que cap a Junqueras, sobretot per la «coincidència» amb el President que ni ell ni els diputats de la CUP desitgen repetir com a candidats en les pròximes eleccions.

Reguant, no obstant això, va puntualitzar que la coincidència i afinitat amb Puigdemont no resta que «hàgim vist un bloqueig en una part del seu partit, el PDeCAT, en negar-se sistemàticament a tractar algunes coses que nosaltres hem posat sobre la taula» per aconseguir més progressivitat en la fiscalitat.

Fonts del PDeCAT consultades per Efe van puntualitzar que Puigdemont ha «liderat sempre que ha fet falta» la relació del Govern amb la CUP per evitar que la legislatura saltés pels aires, però «el responsable dels pressupostos és Junqueras».

Mentrestant, les apel·lacions fetes per la CUP a Puigdemont i les crítiques cap a Junqueras van ser acollides amb estranyesa i incomoditat a Esquerra, segons van assenyalar fonts republicanes consultades.

Precisament després del toc d'atenció fet per la CUP, ahir es va reactivar la negociació pressupostària amb una reunió en la qual va ser present el mateix Junqueras, a més del secretari general del seu departament, Josep Maria Jové, el secretari d'Economia, Pere Aragonès, el secretari del Govern, Joan Vidal de Ciurana, i, per part de la CUP, els diputats al Parlament Eulàlia Reguant i Benet Salellas.

Fonts dels republicans consultades per Efe van recordar que la CUP no va presentar les seves esmenes parcials fins a final del mes de desembre i que, si bé és veritat que fins ahir no s'havia produït una trobada formal, sí que hi ha hagut converses «informals».

Les mateixes fonts van dir veure «tacticisme» en la postura de la CUP i van posar l'accent en la necessitat que uns i altres, convergents i cupaires, flexibilitzin les seves posicions en qüestions com la fiscalitat per arribar a acords concrets.